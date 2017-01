Le Mans Un nouveau plan de circulation pour accéder au centre-ville [Votre avis]

0

Comme nous le révélions en décembre, Le Mans métropole planchait sur un projet de désengorgement du centre-ville, incluant la mise à double sens de la rue Voltaire. Ce dossier sera soumis au vote, ce jeudi 12 janvier, en conseil communautaire.

Il s'agit ici de mettre fin aux embouteillages qui se forment aux heures de pointe sur les rues Sieyès et Gallouedec, jusqu'à la place Bouttié, ainsi que sur le pont Yssoir et dans le tunnel Wright.

Le projet inclut notamment la création de six ronds-points et la mise en double sens de plusieurs axes dont la rue Voltaire et l'avenue Louis-Cordelet.

Regardez ce projet de plan de circulation (zoomez et cliquez sur les cercles et les flèches; en cas de problème de visualisation cliquez ici) :

Retrouvez les détails de ce projet dans l'édition du « Maine Libre » du samedi 7 janvier. À retrouver également sur support numérique.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce plan de circulation vous satisfait-il ?