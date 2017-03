Jeu Gagnez vos places pour la projection du film "Les Mistrals Gagnants"

0

A l'occasion de la sortie du film "Les Mistrals Gagnants", tentez de gagner vos places pour la projection débat le mardi 4 avril à 20 heures au Mega CGR de St-Saturnin, avec la présence exceptionnelle de Anne-Dauphine Julliand, réalisatrice.

Synopsis : Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l'instant. Avec humour et surtout l'énergie optimiste de l'enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et d'amour ces cinq petits bouts d'Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d'enfant, sur la vie tout simplement.

Tirage au sort le vendredi 31 mars.

Les gagnants seront prévenus par mail.

10 gagnants de 2 places.