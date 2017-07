0

Katie Trottier, élagueur, sportive et animatrice, propose de « visiter » un arbre du pied à la cime. Cette activité est proposée vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet de 10 à 18 heures à l'abbaye de l'Epau.

Cette animation consiste à grimper et à se déplacer dans un arbre. Au-delà du plaisir, la grimpe d'arbre est également un excellent moyen pour sensibiliser les plus jeune à l'environnement et à la mise en valeur des patrimoines arborés.

Vendredi 14 juillet de 14 à 18 heures, un atelier arbre et biodiversité est également proposé en partenariat avec l'association Les Petits Débrouillards.

Les participants sont invités à réaliser un inventaire multimédia de la biodiversité du parc de l'abbaye de l'Epau. En effet, le parc de l'abbaye est peuplé de milliers de petits et grands êtres vivants. Il faudra donc s'équiper de matériel pour mieux observer, reconnaître les espèces et les classer.

Le défi proposé vise à créer une carte répertoriant la biodiversité remarquée par les participants tout en créant une légende. De plus, grâce aux outils numériques, les données récoltées pourront être partagées en ligne via le site de géolocalisation « Les Taxinomes » site participatif et citoyen.