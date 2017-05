Le Mans Les Sarthois, ambassadeurs du jasnières

0

Le salon des vins de jasnières et coteaux-du-Loir se poursuit ce dimanche dans les jardins de l'Abbaye de l'Epau, l'occasion de découvrir le nouveau millésime.

Onze heures trente ce samedi à l'abbaye de l'Epau. Jean-Pierre et Bernadette, de Roëzé-sur-Sarthe, ont fini leur petit tour et leurs emplettes. Sur le diable, conduit par monsieur, au moins six ou sept cartons de vins iront bientôt rejoindre le coffre de l'auto, et puis la cave… en prévision d'apéritifs et de repas aux saveurs de la Sarthe.

Tout Sarthois digne de ce nom se doit d'en avoir quelques bouteilles à proposer à ses invités. « Je fais découvrir le jasnières à tous ceux qui ne sont pas de notre département », raconte Daniel. « Les gens sont surpris parce qu'ils ne savent pas qu'on fait du vin en Sarthe, y compris des Angevins », ajoute le Manceau, ambassadeur de l'appellation qui fête ses 80 ans cette année. « C'est un très bon vin », juge-t-il, « même s'il a rudement augmenté depuis quelques années ».

A voir de 10 à 19 heures, entrée gratuite, 3 € le verre de dégustation.

