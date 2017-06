Yvré-l'Evêque La première pierre de la nouvelle usine Bordeau Chesnel

0

Les travaux de la nouvelle usine de rillettes Bordeau Chesnel ont commencé dans la zone d'Auvours, à Yvré-l'Evêque. Une cérémonie était organisée ce lundi midi pour la pose de la première pierre.

Les salariés ont parcouru les quelques kms qui séparent l'ancienne usine, à Champagné, de la future à bord de bus de la Setram affrétés pour l'occasion. Sous un chapiteau, ils ont ensuite assisté aux discours des dirigeants de l'entreprise et des élus du territoire.

« Il y aura des améliorations sur la sécurité des salariés et des aliments, une consommation d'énergie moindre, le site sera plus compétitif et évolutif, il y aura des avancées sur le bien-être au travail avec plus de lumière, une salle de sport, etc. », indique François-Xavier Dupety, chef d'établissement.

Le président de Le Mans Métropole, Jean-Claude Boulard, s'est pour sa part posé en « défenseur de l'industrie agroalimentaire qui représente un enjeu d'emploi essentiel ». Il a également salué le travail des élus et de l'Etat pour que l'entreprise reste dans le périmètre de Le Mans Métropole.

Les salariés interrogés estiment à l'unanimité que cette nouvelle usine était nécessaire. « Le site était usé de partout donc c'est une très bonne chose. Nous attendons maintenant de savoir quelles seront les changements dans les conditions de travail, les horaires notamment », indique un opérateur de l'atelier découpe.

