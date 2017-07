Yvré-l'Evêque Ils jouent les écureuils à l'Abbaye de l'Epau

0

Depuis vendredi et jusqu'à dimanche soir, l'Abbaye de l'Epau accueille une animation proposée par Katie Trottier : grimper aux arbres tel des écureuils.

Professionnelle, femme élagueur depuis 23 ans, elle a créé Attitudarbre il y a huit ans. Une structure qui permet au grand public d'évoluer de branches en branches sous ses conseils avisés.

En parallèle, et pour un tarif de 5,50 euros, il est possible de monter dans les arbres donc, mais aussi de visiter le site avec une tablette, de participer à un atelier mis en place par les Petits Débrouillards et d'admirer une exposition de photos.

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce samedi 15 Juillet. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.