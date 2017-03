Yvré-l'Evêque Dialogue de sourd à La Poste

0

Fermera ou fermera pas ? Difficile de connaître le sort qui attend le bureau de Poste d'Yvré-l'Evêque. Samedi, alors que les habitants de la commune se mobilisent pour son maintien, la CGT annonce que sa fermeture n'est plus d'actualité.

Mais lundi, la direction de la Poste livre une tout autre version dans un communiqué adressé à la presse : son projet n'est pas de maintenir le bureau mais de transférer une partie de ses services vers un commerce.

Mardi, nouveau communiqué de presse dans la boîte mail de la rédaction, de la CGT cette fois. Le syndicat persiste et signe : « Les Yvréens vont continuer à bénéficier d'un véritable bureau de poste et de tous ses services […] Ceci n'est plus un sujet de discussion. »

Alors, qui croire ? Contactée à nouveau pour y voir plus clair, la direction de la Poste, par la voix de sa chargée de communication, indique qu'elle « ne souhaite pas s'exprimer davantage sur les évolutions de son réseau ».