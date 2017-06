Yvré-l'Evêque Alcoolisé et sans permis, il prend la fuite face aux gendarmes

0

Cet automobiliste a pris la fuite quand il a vu des gendarmes qui voulaient le contrôler.

La scène de poursuite s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche vers 0 h 45 à Yvré-l'Évêque. Elle s'est terminée par un accident.

Indemne, le chauffard, âgé de 50 ans et domicilié en Sarthe, s'est rebellé lors de son interpellation.

Rien ne jouait pourtant en sa faveur : outre le refus d'obtempérer, la vitesse excessive, les non-respects de stop et refus de priorité, l'homme conduisait malgré une alcoolémie positive, un permis qui n'était plus valide et sans assurance.

Laissé libre après sa garde à vue, il sera jugé le 26 septembre prochain.