« We are the monsters » de Colette Sadler

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Spectacle de danse drôle et cocasse. Une famille de monstres, tous différents, évolue dans un espace constitué de cartons. Cette compagnie anglaise utilise le corps, les mouvements, la musique et le décor pour nous transporter dans un monde situé sur la planète terre.

Mercredi 25 janvier, 19h, samedi 28 janvier, 16h, L’Espal, 60-62, rue de l’Estérel, Le Mans. Tarif 23€, réduit 8€, autre : 14 € pour les parents accompagnateurs. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/