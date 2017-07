Voyages imaginaires

0

ATLAN José Artiste peintre

Photos prises lors de mon exposition de peintures au Caveau des Recollets à Château-du-Loir qui a eu lieu du 10 au 21 octobre 2012. J’y présentais une série de tableaux représentants des paysages marins ou terrestres, de facture impressionniste, et un thème axé sur la féminité, des portraits et des sujets allégoriques. Le tout à l’acrylique sur toiles, et très colorés. Ces tableaux seront visibles à partir du 23 octobre à l’agence du Crédit Mutuel à Château-du-Loir et pour plusieurs semaines.