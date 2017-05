Vouvray-sur-Huisne Ils veulent faire connaître le syndrome de Coffin-Siris

0

Aloïsia a quatre ans et demi. Comme les petites filles de son âge, elle ne tient pas en place, elle pétille de vie avec un sourire coquin. Elle est atteinte d'une maladie génétique, le syndrome de Coffin-Siris.

C'est une petite fille comme les autres… ou presque. Aloïsia va à l'école, « tous les matins et deux fois une heure et demie l'après-midi, elle mange le vendredi à la cantine », confie Séverine Simon, sa maman, Sarthoise d'adoption. Installé depuis dix ans dans la région, le couple vit à Vouvray-sur-Huisne.

Aloïsia souffre du syndrome de Coffin-Siris, une maladie génétique rare, due à la mutation d'un gène pendant la grossesse. « Cela se traduit par un retard de développement, un retard de langage. Aloïsia n'a marché qu'à 33 mois et ne parle pas ».

Trois fois par semaine, Aloïsia va chez l'orthophoniste. Elle suit aussi des séances de kiné et de psychomotricité, et apprend à communiquer avec la méthode Makaton qui allie signes et pictogrammes. Elle connaît désormais une cinquantaine de mots.

Bientôt une association

Fabrice et Séverine sont en contact avec 16 familles. Pour partager leur expérience sur la maladie, Ils organisent la première rencontre des familles concernées par le syndrome en France, les 25 et 26 mai, à Vouvray-sur-Huisne, au gîte du Merderau. Au programme : des rencontres avec des professionnels (orthophoniste, ostéopathe…), et des animations pour les enfants avec les poneys des Petits sabots de Tuffé.

Par la suite, le couple entend créer une association avec des amis. « Par le biais de cette association, nous pourrions organiser des événements, aller à la rencontre des familles ayant des enfants atteints de cette maladie… Cela permettrait également de financer certains soins qui ne sont pas pris en charge, ou encore d'aller à des conférences sur la maladie », analyse la maman, qui garde un moral d'acier.

tél. 06-31-92-95-32,

mail severine-72@hotmail.fr