Visite commentée de l'exposition "Echos" de Frédérique Petit

Administration, service public, parapublic

Artiste plasticienne et musicienne, Frédérique Petit présente ses créations qui viennent s'intégrer au parcours des collections archéologiques : un regard sur le temps qui s'écoule, une « archéologie du quotidien ». Le grand fil conducteur est le Temps et mêle la petite et la grande histoire.

Vendredi 21, vendredi 28 juillet, 15h, Musée d'archéologie et d'histoire, 2 rue Claude Blondeau, Le Mans. Tarif 6€, autre : gratuit sous certaines conditions. Contact : 02 43 47 46 45, carre.plantagenet@lemans.fr