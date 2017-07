Visite avec montée au clocher de l’église Notre-Dame-des-Marais

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Commenté par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, découverte de façon originale de l’église mais aussi du panorama sur la ville depuis la tour clocher. Limité à neuf participants par visite, réservation obligatoire, durée 1 h 30 environ.

Mardi 11 juillet, 16h30, jeudi 13 juillet, 12h15, Office de tourisme entre Maine et Perche, 15, place de la Lice, La Ferté-Bernard. Tarif 4€, réduit 2.50€. Contact et réservation : 02 43 71 21 21.