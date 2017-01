Vincennes Bazire en outsider pour le Prix d'Amérique

0

Le driver sarthois Jean-Michel Bazire va-t-il créer l'exploit et décrocher le Prix Amérique une quatrième fois ?

Ce dimanche après-midi, il prendra une nouvelle fois le départ de cette course mythique, la plus célèbre course de trot du monde, dotée d'un million d'euros.

On retrouvera le Sulky d'or en compagnie de Bélina Josselyn, une belle alezane, propriété d'Yvan Bernard, qui avait été dauphine de Bold Eagle (grand favori) dans le Critérium des 5 ans.

Le Prix d'Amérique est retransmis sur TF1 ce dimanche à partir de15 h 30.





