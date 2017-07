0

Rendez-vous les mardis 25 juillet et 8 août, de 14 heures à 18 heures, pour prendre part à l’animation estivale proposée par Dominique et Sophie Vadé. Profitez de l’ouverture exceptionnelle au public, au lieu-dit « La Ferme de la Haie », route de Sceaux-sur-Huisne près du château de Beauchamp. Vous y verrez des biches domestiquées, etc.

Tarifs : 3,80 € adultes et 2,80 € enfants. Visite et observation. Tél. 02-43-93-42-84 ou contact@cerfduperche.com