« Vernissage », spectacle du collectif Grand Maximum

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Faux vernissage d'une vraie exposition d'Art contemporain. À moins que ce ne soit l'invers Grand maximum brouille les pistes entre jeu et réalité et propose un spectacle qui questionne l'art d'aujourd'hui sur un ton incisif et humoristique. Durée : 1 h 25. À partir de 10 ans.

Mercredi 5, jeudi 6 juillet, 19h, Salle Claircigny, 7, rue Claircigny, Le Mans. Gratuit. Contact : 02 43 47 36 52, www.lemans.fr