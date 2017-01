0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Organisée par la bibliothèque diocésaine du Mans. Livres modernes et anciens : religion, histoire, sciences humaines, littérature, art, histoire locale et autres.

Samedi 28 janvier, 10h à 17h, dimanche 29 janvier, 12h30 à 16h, Bibliothèque G.-Grente, Maison Saint-Julien, 26, rue Albert-Maignan, Le Mans. Gratuit.