Vendredi 13 Château-du-Loir attend la passe de trois

Au bar tabac « les Voyageurs », à Château-du-Loir, on a terminé l'année 2016 avec un gain d'un million d'euros à « My Million » et on a démarré 2017 avec 20 000 € remportés au « Black Jack ».

Ils sont nombreux les fidèles à se succéder au comptoir de Patrick et Gwenaëlle Pétronin. Vendredi 13 ou pas. « On a un peu une image d'établissement chanceux », s'amuse le gérant. « Depuis ce matin, on n'arrête pas. »

Ce client explique : « Je joue rarement. Mais là, c'est vendredi 13. Et puis, il y a eu le million. On se dit : « Jamais deux sans trois » ! »

