Vallon-sur-Gée LGV : "Un train dans ma salle à manger"

Des habitants de Vallon-sur-Gée, riverains de la ligne à grande vitesse, se plaignent des nuisances sonores générées au passage des trains.

Chaque jour, plus de 60 trains empruntent la ligne à grande vitesse, mise en service le 2 juillet. "Et le week-end, c’est encore pire", s’indigne Sylviane, propriétaire d’une maison en bord de ligne, dans la commune de Coulans-sur-Gée. "Quand ils arrivent, j’ai l’impression qu’un train pénètre dans ma salle à manger".

Et de poursuivre : "Avant, c’était calme, on avait acheté à Vallon pour ça. Aujourd’hui, c’est invivable, on ne peut plus être dehors".

