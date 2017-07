Le Mans Valérian : succès immédiat dans les salles obscures

0

« C'est complet tous les soirs depuis l'avant-première du film, on fait 13 séances par jour », confie Laurent Barriquaut, directeur du Méga CGR de Saint-Saturnin.

La sortie du nouveau film de Luc Besson, Valérian et la cité des mille planètes, est une aubaine pour le cinéma de Saint-Saturnin. Ayant tout récemment inauguré la salle ICE (immersive cinema experience), qui comporte 186 places et une technologie 3D dernier cri, Laurent Barriquaut se dit satisfait d' « un public séduit par l'immersion sonore et visuelle » du long-métrage.

Du côté du cinéma Pathé du centre-ville, Luis Claro, son directeur, a enregistré quelque 1 700 entrées en trois jours.

« C'est un très bon score, le film se portera bien. » Un départ en flèche, cependant loin de certains succès du cinéma de la place des Jacobins. À titre de comparaison, le précédent film de Luc Besson, Lucy, sorti à la même période en 2014, comptabilisait 2 050 entrées en seulement deux jours « et sans avant-première », précise Luis Claro.

