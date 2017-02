Valennes Quand l'instituteur et le curé se livraient la guerre

0

Ce dimanche après-midi, Valennes accueillera des centaines de visiteurs dans ses rues à l'occasion de son défilé de Carnaval. Alain Leveau, historien local, revient sur l'origine de cette fête ancestrale qui dure quatre jours.

C'est un peu l'histoire du village de Don Camillo.

« Au début du XXe siècle, l'instituteur, hussard de la République, a décidé de faire un repas de crêpes le mercredi des Cendres. Le curé, bien sûr, n'était pas d'accord car, pour les catholiques, ce jour-là, c'est le début du Carême. Pas question de manger des œufs ! Dans le village, c'était la guerre entre les deux clans : les gens du château et les gens du bourg. Et pourtant, c'est devenu une tradition et depuis cette époque, les habitants du village ressortent leurs poêles à long manche pour faire des crêpes le jour des Cendres ».

Ce dimanche, à 15 heures, départ du défilé

Mardi, tournée des fermes. A 21 heures, bal costumé gratuit.

Mercredi : à partir de 14 heures, cuisson des crêpes, place du Frouïl, puis soirée disco.

