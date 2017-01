« Un grand cri d’amour » : comédie de Josiane Balasko

0

Association

Théâtre.

Hugo et Gigi, séparés depuis 10 ans et fâchés à mort, sont réunis par un directeur de théâtre qui veut créer l’événement en reformant le couple mythique. Leur cote de popularité est au plus bas. Parviendront-ils à renouer avec le succès ? Les répétitions vont devenir un enfer. Une vraie comédie.

Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 janvier, 21h, Théâtre de l’Acthalia, 105, Grand-rue cité Plantagenêt, Le Mans. Tarif 15€, réduit 12€, autre : réduit 12 €, étudiant et demandeur d’emploi. Contact et réservation : 06 10 53 38 40, acthalia@hotmail.fr, http://www.acthalia.com