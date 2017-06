Tuffé La Rando Culturelle, c'est le 18 juin

0

Le Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois donne rendez-vous ce dimanche 18 juin. La journée se déroulera de 9 heures à 18 heures au départ de la place de la gare de Tuffé.

Cette huitième randonnée culturelle commentée permettra de découvrir le patrimoine bâti et paysager du secteur Tuffé et Saint-Hilaire-le-Lierru/Val-de-la-Chéronne, en compagnie d’un guide-conférencier et des habitants.

Parcours de 18 km ou 13,5 km, prévoir son pique-nique dans son sac et des chaussures adaptées. Les chiens sont interdits. Gratuit, inscriptions au 02-43-60-72-77.