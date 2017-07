Tuffé Après un an de fermeture, la pizzeria a rouvert

0

Fermée depuis un an suite au décès du patron, la pizzeria située en plein cœur de Tuffé a rouvert ses portes depuis la mi-juillet.

« Les clients attendaient avec impatience la réouverture de la pizzeria », confie Magali Blay. La Bonnétablienne vient de rouvrir la pizzeria, sur la place de l'église.

Nouveau nom, nouveau look

Nouveau nom, nouveau look, la pizzeria a entièrement fait peau neuve. « J'ai choisi comme nom « Au Jardin italien » et j'ai revu la décoration avec des couleurs vives, des plantes vertes. J'y ai apporté une touche féminine ».

Ouvert le week-end

Autre avantage, son établissement, qui peut accueillir jusqu'à 34 couverts, « est le seul ouvert le week-end. Je ferme le lundi et le mardi midi. Le mardi soir, je ne propose que des pizzas à emporter. Et les autres jours, je suis ouverte midi et soir, sur place ou à emporter ».

Pour commander, tél. 02-43-60-96-64. Ouvert du mercredi au dimanche : de 11 h 30 à 14 heures et de 18 h 30 à 22 heures. Mardi soir de 18 h 30 à 21 h 30 pour les pizzas.