Tanzanie Un Manceau tué il y a deux ans: des suspects mais pas de preuves

Père de Jérémy Piron tué le 18 juillet 2015 en Tanzanie, Philippe Piron trouve le temps long.

« Ça fait bientôt deux ans… Mais on a l'impression que l'enquête n'avance pas depuis un an et demi. »

Quatre hommes sont suspectés, depuis plus d'un an, d'avoir participé à l'attaque armée du domicile du demi-frère de Jérémy, à Mkwaja, où le Manceau de 28 ans passait des vacances.

Mis en cause dans d'autres faits de ce genre en Tanzanie, ils sont incarcérés. Mais aucun élément ne permet de démontrer leur implication dans le meurtre du jeune Sarthois.

Pourtant, « le travail des policiers en Tanzanie a été fait correctement. Ils ont mené l'enquête comme l'auraient fait leurs homologues en France, avec moins de moyens cependant », indique une source.

Les membres du SRPJ d'Angers (Service régional de police judiciaire) ont enfin été admis par les autorités tanzaniennes à rencontrer les enquêteurs locaux.

C'était en octobre dernier, pendant une douzaine de jours, plus d'un an après les faits.

