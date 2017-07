Transport Tout savoir sur la LGV qui entre en service ce dimanche

0

La ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire sera mise en service ce dimanche, précédée ce samedi de l’inauguration de la ligne TGV Paris-Rennes et ce dimanche matin de l’inauguration de la ligne rapide TER Nantes-Angers-Sablé-Laval-Rennes… en passant par la fameuse virgule.





Une ligne nouvelle de 214 km

La portion de ligne nouvelle est longue de 214 km, entre Connerré et Rennes en passant au-dessus du Mans.

La ligne nouvelle traverse 57 communes sur trois départements, dont 24 en Sarthe (sur 74,5 km) : Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Poillé-sur-Vègre, Fontenay-sur-Vègre, Chantenay-Villedieu, Vallon-sur-Gée, Maigné, Crannes-en-Champagne, Souligné-Flacé, Coulans-sur-Gée, La Quinte, Degré, Aigné, La Milesse, La Bazoge, Saint-Saturnin, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l’Abbé, Savigné-l’Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-Le-Gesnois, Connerré.





La Bretagne plus proche de Paris





La LGV Bretagne - Pays de la Loire permet une réduction du temps de parcours entre Paris et l’ensemble de la Bretagne, avec par exemple un trajet Paris-Rennes inférieur à 1h30 (un gain de 37 minutes).

En pays de la Loire, Laval aussi se rapproche de Paris en gagnant 22 minutes sur le trajet, tout comme Sablé, qui grappille à certains horaires une dizaine de minutes.





La virgule de Sablé rapproche les régions





Une "bretelle" de 3,6 km rejoint Sablé à la LGV : c’est la virgule de Sablé.

Une virgule qui fait descendre les temps de trajets (huit minutes de moins) entre Paris et Nantes (1h51) ou entre Paris et Angers (1h17).

Mais surtout, cette virgule a permis la création d’une nouvelle ligne rapide TER Nantes - Angers - Sablé - Laval - Rennes. Et là, ce sont les liaisons entre les villes des Pays de la Loire et de Bretagne qui y gagnent, en évitant les correspondances.

C’est la première fois en France que des TER, spécialement équipés, emprunteront une ligne à grande vitesse (à 200 km/h). Il faudra compter environ 1h35 entre Laval et Nantes (au lieu de plus de 2h15 en train auparavant ou 2h40 en car), 1h30 entre Rennes et Angers (plus de 2 heures auparavant en train ou en car), ou encore 52 minutes entre Laval et Angers (au lieu de 1h40 en car ou en train).

Autre exemple avec la liaison Sablé-Laval : fini de passer par Le Mans avec des temps trajets supérieur à 1h30 : 20 minutes suffiront avec la virgule.

Le TER inaugural empruntant la LGV partira ce dimanche 2 juillet à 10 heures de Nantes pour arriver à 12h18 à Laval, avec des arrêts en gares d’Ancenis, d’Angers et de Sablé.





Peu de changements en gare du Mans





La LGV contournant Le Mans, les TGV direct Paris-Nantes ou Paris-Rennes évitent la gare mancelle. Pour autant, la liaison entre Le Mans et la capitale est préservée, avec seulement un TGV en moins dans la journée, et des horaires en amélioration.

Pour le réseau TER, la aussi, les horaires sont modifiés, mais cette fois pas toujours au goût des usagers.





3,4 milliards d’euros





L’ensemble du projet LGV s’élève à environ 3,4 milliards d’euros, dont 43 % sont supportés par SNCF Réseau, 28,4 % par l’Etat et 28,4 % par l’ensemble des collectivités (Bretagne, Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Rennes Métropole, Pays de Saint-Malo, Pays de la Loire).

SNCF Réseau a confié la conception, la construction et le financement de cette ligne à Eiffage, via un partenariat public-privé. Eiffage a également en charge la maintenance et le renouvellement de la ligne jusqu’en 2036. Ainsi, durant cette phase d’exploitation, SNCF Réseau versera à Eiffage un loyer immobilier pour rembourser le pré-financement de l’investissement, et un loyer pour la maintenance et le renouvellement de la ligne.





La LGV en chiffres

- 26 millions de m3 de terre déplacés.

- 117 ponts-route, 110 ponts-rail, onze viaducs ferroviaires, cinq tranchées couvertes.

- 850 kilomètres de rail.

- 1,6 million de tonnes de ballast.

- Plus de 9 000 poteaux caténaires.

- 320 km/h de vitesse commerciale (ligne testée à 352 km/h).





Un chantier commencé en 2012





Après la signature du contrat de partenariat public-privé l’été 2011, les premiers travaux ont débuté au second semestre 2012. Les derniers rails ont été posés en mai 2016, suivis de la pose des caténaires. Les premiers essais ont eu lieu fin 2016.

