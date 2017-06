Trail La Sarthoise Nathalie Mauclair, Française la plus titrée de l'histoire

0

Cinquième des championnats du monde de trail en Italie (50 km et 3.000 m de dénivelé positif), Nathalie Mauclair n'a pas réussi à réitérer ses victoires acquises en 2011 et 2013. Elle termine à distance respectable, d'Adeline Roche (CA Roanne) et d'Amandine Ferrato (CAP Garone), ses partenaires de l'équipe de France, qui ont terminé aux deux premières places.

Grâce à ce beau tir groupé, complété par la 6e place de Céline Lafaye, et la 8e place de Lucie Jamsin, l'équipe de France a enlevé sans trembler le titre de championne du monde par équipe.

Soit le sixième titre pour Nathalie Mauclair, seule rescapée des épreuves précédentes. Et donc désormais la Française la plus titrée.