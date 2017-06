0

Association

L’USF Basket propose un tournoi sur deux jours. Samedi, les jeunes garçons et filles des catégories U13 benjamins et U15 minimes s’affronteront en matchs 4 contre 4. Dimanche les adultes juniors, seniors et U17 se confrontent en équipes mixtes sur du 3 contre 3 demi-terrain.

Samedi 10, dimanche 11 juin, 9h30 à 18h, Gymnase du Québec, La Flèche. Payant.