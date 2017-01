Tournoi de judo du Perche

0

Association

Le Judo-club fertois organise en collaboration avec le Judo-club du foyer Theillois un tournoi amical de judo, ouvert au public. Le samedi : catégories benjamins et minimes, et entraînement de masse gratuit pour les licenciés à partir de cadets. Le dimanche : mini-poussins, poussins et animation bab

. Samedi 14 janvier, 13h à 20h, dimanche 15 janvier, 9h30 à 18h15, Salle Olympe, avenue du Général-de-Gaulle, La Ferté-Bernard. Tarif 5€, autre : gratuit pour le public. Contact et réservation : tournoiduperche@gmail.com, http://judoclubfertois.free.fr/cariboost1/crbst_0.html