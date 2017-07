Tourisme De plus en plus de groupes découvrent la Sarthe

0

Le nombre de réservations de groupes pour venir découvrir le département est supérieur à 2016.

L'année 2017 s'annonce bien pour les voyages de groupes dans la Sarthe. Depuis le début de l'année, la cellule voyages et groupes de Sarthe Développement a déjà reçu 67 réservations fermes (soit 17 de plus que l'année 2016) et « au moins 2 165 personnes devraient passer dans notre département (contre 2 300 à la fin 2016) ».

Parmi les régions, l'Île-de-France est la plus représentée : plus de 33 % des voyageurs sont franciliens. Viennent ensuite les Pays de la Loire (32 %) et la Région Centre (24 %).

« Les groupes apprécient particulièrement les visites des centres urbains en petit train, les « déjeuners croisières » sur la Sarthe, les visites liées aux 24 Heures du Mans et les belles pierres (le château du Lude, le Moulin de Rotrou, le château de Dobert) » explique Sarthe Développement qui précise que « les voyages à caractère gastronomique et les visites des caves du sud de la Sarthe ont également la cote ».

Autre point de satisfaction, l'augmentation du nombre de séjours de plus d'une nuit. Grâce à une promotion plus poussée en 2016, Sarthe Développement a attiré dix groupes de plus que l'an passé.