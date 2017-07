Torcé-en-Vallée Harcour habille l'équipe de France d'équitation

0

La société Harcour, installée à Torcé-en-Vallée, spécialisée dans le matériel pour l'équitation et l'équipement des cavaliers, habille maintenant les équipes de France. Une consécration pour cette jeune entreprise sarthoise créée en 2014 par William Benguigui.

« C'est un projet de longue haleine qui a été conduit par les équipes pendant plus d'un an », explique William Benguigui. « Il a fallu repenser les produits, les adapter au haut niveau et les tester avant de les proposer aux cavaliers de l'équipe de France ».

Chaque année, l'équipe d'Harcour, composée d'une quinzaine de personnes, crée deux collections à porter aussi bien à cheval qu'à pied. La marque est implantée dans 25 pays et vendue dans plus de 600 selleries indépendantes.

