Théligny Fête des laboureurs : Dominique Le Mèner honoré

Pour sa dernière participation à la fête des laboureurs de Théligny en tant que député, Dominique Le Mèner a été honoré, dimanche.

Le banquet des ouvriers et des laboureurs, c'est une tradition qui perdure à Théligny. « Chez nous, banquet des ouvriers et des laboureurs et repas des anciens se confondent », rapporte Willy Pauvert, le maire du village.

Dès le matin donc, le maire et Jean-Carles Grelier, président de la communauté de communes, ont défilé de concert pour porter la bannière paroissiale dans l'église où s'est tenue la traditionnelle messe des laboureurs. .

Théligny compte encore 12 agriculteurs « qui font de la résistance ». Il faut dire que cette commune excentrée, à la limite de l'Orne, est quasiment aussi vaste que La Ferté-Bernard (1 431 ha).

Au moment du dessert, Dominique Le Mèner, député de la circonscription, a été mis à l'honneur. Le maire lui a remis un présent pour « son dernier banquet, en signe de reconnaissance pour avoir toujours soutenu notre commune... ».