The Voice Kelly et Enzo en chœur ce samedi soir sur TF1

The Voice

Kelly Gautier et Enzo Hulin chanteront chacun leur tour ce samedi soir sur TF1 dans le télécrochet The Voice. Ils vont tout faire pour que les coachs Matt Pokora, Mika, Florent Pagny et Zazie, dans leur fauteuil rouge, se retournent.

« Dans l'idéal, j'aimerais avoir Matt Pokora comme coach », entame Enzo Hulin, 17 ans et candidat de The Voice, télécrochet de TF1.

« Il a commencé par Popstar à 17 ans comme moi. Il avait menti sur son âge pour pouvoir participer. Je m'identifie plus à lui qu'aux autres car je suis très admiratif de son parcours », développe le lycéen.

« Moi, même si je n'imaginais même pas arriver jusqu'aux auditions à l'aveugle, j'aimerais avoir Zazie », ajoute Kelly Gautier, élève en terminale au lycée Montesquieu.

Tous les deux ont passé la série de castings pour accéder au plateau télévisé du concours de chant et se retrouver face aux fauteuils rouges.

L'aventure a commencé il y a plus d'un an pour les deux amis et membres du groupe Zokelucker, qu'ils ont fondé ensemble. Kelly a été inscrite par son grand frère Mario, quant à Enzo, c'était un rêve.

Leur prestation est à suivre ce samedi 8 avril à 20 h 55 sur TF1, pour l'ultime séance des auditions à l'aveugle.

