TER Panne sur la virgule de Sablé : une semaine de travaux, un mois remboursé

Depuis vendredi matin, à cause d’un dysfonctionnement sur la voie, les TER ne circulent plus sur la virgule de Sablé (inaugurée il y a trois mois), qui permet notamment de relier Rennes et Nantes via Sablé.

« Dès vendredi, les techniciens et ingénieurs de SNCF Réseau et ERE ont lancé des études et des mesures pour identifier la cause du dysfonctionnement électrique et proposer un plan de travaux », précise la SNCF dans un communiqué.

Des travaux vont démarrer ce lundi pour implanter « plus d’une dizaine de nouveaux appareils de voie » sur la virgule. Le chantier va durer une semaine, jour et nuit, permettant ainsi de rouvrir la ligne aux TER « dès le début de la semaine suivante », annonce la SNCF.

En attendant, les usagers pourront prendre le train par la ligne classique (Nantes - Rennes par Le Mans par exemple) ou bien le car, avec par conséquent des temps de parcours plus longs.

En dédommagement, « à la demande du Conseil régional des Pays de la Loire », la SNCF « propose aux abonnés TER de voir leur abonnement annuel ou mensuel remboursé pour le mois d’octobre. Cette mesure sera automatique pour les abonnés annuels sous forme d’un virement sur leur compte bancaire. Pour les abonnés mensuels, il sera demandé l’envoi du coupon du mois d’octobre au Service clientèle TER accompagné d’un RIB en vue d’un remboursement par virement sur leur compte bancaire en novembre ».

Précisions sur les horaires sur le site internet paysdelaloire.ter.sncf.com, par téléphone au 0 800 584 260, sur l’application SNCF, sur le fil Twitter @TERPays2LaLoire et dans les gares.