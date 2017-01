Tennis Tsonga reçoit des nouvelles de la ramasseuse de balles qu’il avait aidée

L’an dernier à l’Open d’Australie, comme cette année d’ailleurs, il faisait chaud, très chaud, sur les cours de Melbourne.

Alors qu’il affrontait l'Australien Oma Jasika, Jo-wilfried Tsonga avait porté secours à une ramasseuse de balles qui faisait un malaise. Il l’avait raccompagnée hors du cours.

Un an après, le Manceau a reçu une lettre de cette ramasseuse de balle, qui se prénomme Giuliana.

Une lettre dans laquelle elle remercie le tennisman pour sa « gentillesse » et s’excuse pour ce petit moment de faiblesse.

Elle n’a pas manqué de féliciter Jo-Wilfried pour sa qualification en quart de finale de l’Open 2017.

Jo-Wilfried Tsonga lui a répondu via Twitter :

Thank you very much for your letter Giuliana !!! #Remember #AustOpen2016 pic.twitter.com/0dBNXGUFxP

— Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) 22 janvier 2017