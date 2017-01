Tennis Charlélie Cosnet, le petit as

0

Seul Jo-Wilfried Tsonga (1/16e en 1999) avait eu l'honneur de participer aux Petits As à Tarbes. Depuis peu, un autre Sarthois l'a rejoint dans ce gotha des 13-14 ans, le Coulainais Charlélie Cosnet.

Dans quelques heures (mercredi), il fêtera ses 14 ans. Depuis quelques jours et son nouveau classement à 4/6, il vient de s'immiscer dans le top 20 de sa catégorie d'âge. Les performances réalisées au Tournoi des Petits As, épreuve que disputèrent Federer, Djokovic, Murray et bien d'autres, ne sont pas étrangères à cette montée en puissance.

Portrait à lire dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mardi 31 janvier.

