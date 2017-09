Télévision Lorànt Deutsch : « Je rends l’Histoire vivante »

0

Dimanche, France 5 diffuse le premier volet d’une série inspirée de son « Métronome ». Né à Sablé, le comédien Lorànt Deutsch vibre toujours pour l’histoire et balaie les polémiques. Entretien.

« Le Maine Libre » : France 5 diffuse dimanche le premier épisode de la série inspirée de votre livre « Hexagone ». De quoi s’agit-il ?

Lorànt Deutsch : « C’est un documentaire qui reprend l’histoire des grandes routes. Il y en aura cinq, une par siècle. La première de ces grandes voies connues, est celle qui sous les Romains partait de Marseille pour aller vers les populations celtes du Nord aux fins d’échanges commerciaux. Aujourd’hui nous connaissons son tracé qui est peu ou prou celui de la mythique Nationale 7. De tous ces grands axes, il reste des vestiges. »

Le passionné d’histoire croise la géographie...

« J’ai toujours autant aimé les deux. La géographie est la fille de l’histoire. Et si cette dernière me passionne tant, ce n’est pas par goût du passé, mais pour ce qu’elle me raconte du présent. Et parce que gamin, j’étais fasciné par « Spartacus », « Les Vikings », « Invanhoé » ou « Robin des Bois ». Je dois beaucoup aux soirées télévisées de « La dernière séance » d’Eddy Mitchell et aux émissions « Alain Decaux raconte. »

