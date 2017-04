Télévision Les nouvelles aventures de Vincent Cerutti sur Gulli

0

L'animateur manceau retrouve le petit écran ce samedi soir, mais cette fois très loin des plateaux télé, à 10 000 km de Paris. Il présente Safari Go ! un jeu d'aventures en famille dans la savane en Afrique du sud.

Quelle est l'idée de Safari Go ?

L'idée, c'est en fait six familles françaises qui se retrouvent dans la savane. Elles vont s'affronter à travers des épreuves physiques et des tests de connaissance. À chaque émission, il y a une famille qui est éliminée et à la fin la famille qui l'emporte gagne la tête de lion, symbole de la victoire. Les familles sont composées d'un papa, d'une maman et de deux enfants.

C'est très ludique, dans une ambiance très sympa. Il ne s'agit surtout pas de survie dans la savane ! L'idée, c'est de dire aux enfants : amenez ce soir vos parents en Afrique du Sud ! Moi, je leur parle comme à des adultes.

Safari Go !, première diffusion ce samedi sur Gulli à 20 h 50. L'émission sera diffusée pendant cinq semaines

