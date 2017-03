Télévision « Le Mans, 24 Heures d’histoire » ce dimanche sur France 3

0

L’émission « Vues sur Loire » diffusée le dimanche à 12h55 sur France 3 sera consacrée ce dimanche 5 mars au Mans.

Dans « Le Mans, 24 Heures d’histoire », il sera évidemment question de ce qui symbolise la ville, à savoir les 24 Heures et les rillettes. Mais Sylvie Denis ira plus loin et s’intéresse notamment au patrimoine de la ville et à son cœur historique, ses musées, sans oublier l’Arche de la nature.

A voir ce dimanche 5 mars à 12h55 sur France 3 Centre-Val de Loire et Pays de la Loire (rediffusion le mercredi 8 mars à 9h50), ou en cliquant ici.