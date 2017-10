« Tailleur pour dames » de Cédric Gourmelon par la Cie Réseau Lilas

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Dans cette pièce de jeunesse, son premier succès, Feydeau règle la mécanique de son écriture au service de situations absurdes et irrésistiblement drôles. Une succulente comédie de mœurs dont s’emparent Cédric Gourmelon et sa troupe de neuf acteurs.

Dimanche 1er octobre, 17h, lundi 2 octobre, 20h, mardi 3 octobre, 20h, Les Quinconces, 4, place des Jacobins, Le Mans. Tarif 23€, réduit 9€. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/