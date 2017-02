« Tâches d’encres » atelier découverte pour tous

0

Association

L’encre de chine, les encres colorées s’écrivent, se peignent, se diffusent sur papier sec ou humide. Initiation et perfectionnement : 3 he pour tous. Sujets libres. Matériel fourni. Chacun repart avec ses travaux. Inscription selon ordre d’arrivée. Proposé par Arts et couleurs.

Samedi 25 février, 10h à 13h et 14h à 17h, mardi 28 février, 10h à 13h et 17h à 20h, jeudi 2 mars, 10h à 13h et 17h à 20h, Atelier Arts et couleurs, 21, rue du Bourg-Belé, Le Mans. Payant. Inscription avant le 23 février. Contact : 02 43 43 05 40, 06 26 72 47 54, contact@artsetcouleurs.fr, http://www.artsetcouleurs.fr