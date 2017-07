Suicide du juge Lambert Sa lettre testament : «Plus la force de me battre»

0

Une semaine après la découverte du corps, le mardi 11 juillet, de l’ex-juge Lambert, à son domicile au Mans, des écrits ont été dévoilés.

Si les enquêteurs ont affirmé qu’aucun écrit n’avait été retrouvé dans l’appartement, le journal l’Est Républicain explique que quatre lettres ont été rédigées par Jean-Michel Lambert avant son suicide, et adressées à sa femme, sa fille, son éditeur et un journaliste de l’Est Républicain.

« J’ai décidé de me donner la mort car je sais que je n’aurai plus la force désormais de me battre dans la dernière épreuve qui m’attendrait », est-il écrit dans la lettre adressée à l’Est Républicain. « Cet énième « rebondissement » est infâme. Il repose sur une construction intellectuelle fondée en partie sur un logiciel », évoque-t-il par rapport aux récentes mises en examen dans l'affaire Grégory.

Celui qui avait été le premier juge en charge de l'enquête, parle d’une « machine à broyer » et de la « mauvaise foi abominable » de certains de ses « confrères ».

Jean-Michel Lambert « proclame une dernière fois » que « Bernard Laroche est innocent ». Pour lui « les événements depuis juin dernier sont voués normalement à l’échec », et il ne veut pas jouer le rôle de « bouc émissaire ».

Jean-Michel Lambert dit avoir « la conscience parfaitement tranquille ». « J’ai accompli mon Destin », termine-t-il.