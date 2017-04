Sud-Sarthe Gel : arboriculteurs et vignerons sur le qui-vive

0

Dans le sud-Sarthe, vignerons et arboriculteurs sont sur le qui-vive avec des nuits délicates à passer ; la neige fondue tombée dans l'après-midi de mercredi n'aide pas à garder l'esprit serein.

Depuis une semaine, tous se mobilisent pour lutter, comme ils peuvent, contre les températures négatives et le gel.

Il a fait jusqu'à moins 4 °C dans la nuit du mercredi 19 avril au jeudi 20 avril. « Il y a des secteurs où on a eu moins 4,8 °C », assure Charlie Gautier, le président des arboriculteurs de la Sarthe.

« Obligatoirement, ça va laisser des traces… » Mais il est bien trop tôt, assure-t-il, pour évaluer l'ampleur des dégâts.

Du côté des vignerons, Xavier et Amandine Fresneau, qui l'an dernier ont perdu 70 % de leur production à cause du gel, ont cette année décidé d'investir dans des « bougies stop gel ». Quand les températures sont négatives, ils se réveillent la nuit pour les allumer.

« Pour l'instant, on a frisé la correctionnelle », lâche Christophe Croisard, le président du syndicat des producteurs de vins AOC jasnières et coteaux-du-Loir. Malgré les températures négatives, le vent asséchant et l'absence d'humidité ont sauvé les vignes d'une nouvelle catastrophe.

