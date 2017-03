Stage-Rencontre avec Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

0

Hédi Tillette de Clermont Tonnerre est auteur et metteur en scène. Ce stage sera une rencontre et un partage avec l’artiste sur son processus de création, son écriture et le théâtre par la mise en jeu de l’acteur à partir de certains de ses textes et un atelier d’écriture en lien avec le plateau.

Samedi 25 mars, 14h à 19h, dimanche 26 mars, 10h à 17h, Théâtre Paul-Scarron, place des Jacobins, Le Mans. Tarif 30€. Contact et réservation : 02 43 86 62 89, cie.nba@gmail.com