Spectacle Un Sarthois au Casino de Paris

Plumes, paillettes et disco sont les trois ingrédients qui font recette au Casino de Paris avec la comédie musicale « Priscilla, folle du désert ».

Le Sarthois Pierre-Antoine Brunet y joue plusieurs rôles.

« La force de ce spectacle, c’est l’énergie positive qu’il déploie. Il y a en ce moment des comédies musicales plus traditionnelles. Dans cette comédie musicale, on a la chance d’incarner des personnages loufoques et qui attirent », explique Pierre-Antoine Brunet.

Au départ, le Sarthois est un véritable fan du film à l’origine de cette comédie musicale. « C’était incroyable de voir cette liberté d’expression au cinéma. C’est mon film préféré, je l’ai vu 15 fois dont quatre fois à Broadway quand je dansais à l’époque avec le ballet de Genève ».

Voici un aperçu du spectacle :

« Priscilla, folle du désert » au Casino de Paris jusqu’au 16 juillet. Une tournée dans les Zénith est prévue d’octobre 2017 à avril 2018.

Retrouvez l’interview complète de Pierre-Antoine Brunet dans « Le Maine Libre » de ce dimanche 11 juin. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.