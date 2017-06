Spectacle du cours de danse Le Fort-Garreau

0

Association

Adaptation chorégraphique du Petit Soldat de plomb d'Andersen par les enfants et par les danseurs confirmés de la Choréïa. Une mise en scène soutenue par des effets spéciaux et des costumes chatoyants, un spectacle où se mêleront danse classique, danse modern'jazz, danses de salon et hip-hop.

Vendredi 23 juin, 20h30, samedi 24 juin, 20h30, dimanche 25 juin, 16h30, Salle Coppélia, La Flèche. Tarif 13€, réduit 9€, autre : gratuit pour les moins de 5 ans. Contact : 02 43 94 14 93, choreia@free.fr, www.je-danse.fr