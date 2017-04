Spay Du nouveau au Spaycific'Zoo

0

Basé aux portes du Mans, le parc propose régulièrement des nouveautés.

Emmanuel Lemonnier, le gérant du zoo, évoque cet espace de découvertes et de loisirs dédié aux petits animaux et aux oiseaux de toutes sortes qui attirent de plus en plus le public.

Comment se porte le Spaycific'Zoo ?

Emmanuel Lemonnier : Plutôt bien. L'an passé, nous avons reçu 42 000 visiteurs et la saison commence de façon satisfaisante. La preuve ! Avec les vacances de Pâques, notre parking, pourtant déjà grand, est souvent trop petit pour accueillir tous les véhicules. Nous sommes obligés de les orienter vers un champ voisin en attendant d'avoir l'opportunité d'agrandir notre surface.

Quelles sont les nouveautés pour cette saison ?

Nous sommes en train de peaufiner de nouveaux espaces. D'abord une grande zone canadienne divisée en trois parties distinctes. Elle abrite neuf chiens de prairie qui nous viennent d'un éleveur aux Pays-Bas et huit ratons laveurs qui viennent de parcs régionaux.

Nous attendons encore d'autres espèces pour la zone canadienne comme des petits félins rares en parcs.

