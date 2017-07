Spay Au plus près des animaux de Spaycific'zoo [Galarie photos]

0

À seulement quelques kilomètres du Mans, Spaycific’zoo propose à ses visiteurs de partir à la rencontre de près de 170 espèces différentes qui cohabitent sur six hectares. Ouvert en 1989 à Spay, le zoo emploie aujourd’hui dix personnes dont trois soigneurs et voit la naissance de 150 animaux par an.

« On a la chance d’avoir des animaux que l’on voit rarement ailleurs », explique Emmanuel Lemonnier qui est à la tête de cette entreprise adaptée qui emploie majoritairement de personnes ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés.

La visite ne se limite pas aux allées et aux vitres d’observation. Le zoo propose à ses visiteurs de prendre des victuailles pour nourrir les perruches et certaines espèces, comme les wallabys de Benett et de Parma.

Cet été, le public pourra découvrir de nouvelles espèces.

