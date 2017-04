Sourches Les botanistes japonais visitent les pivoines au château

0

La renommée du conservatoire de la pivoine attire les Japonais.

Femme de conviction, Bénédicte de Foucaud s'est lancée en 2010 le défi un peu fou de créer un conservatoire dans les douves sèches du château de Sourches à saint-Symphorien.

Au vu des résultats, le pari semble gagné. Plus de 2 000 variétés sont présentes à ce jour.

Ce succès dépasse les frontières. La semaine dernière, une représentation japonaise constituée de botanistes et de journalistes a fait honneur à la propriétaire des lieux.

Tatsuya Kadowaki, directeur des jardins de Yuushien (province de Shimane), Sakurako Nagira, ambassadrice du département de Fukushima et de Shimané, ont échangé conseils et soins à prodiguer pour une floraison optimale, la pivoine étant fleurie tout au plus trois semaines.

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce vendredi 21 avril.

À lire également en version numérique