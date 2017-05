Soirée de dégustation des plats franco-chinois

0

Association d'échange franco-chinois du Mans

Le samedi 19 novembre 2011, Association d'Echange-Franco Chinois du Mans a organisé une soirée de dégustation dinatoire de produit sarthois à la façon chinoise. Une quinzaine étudiants chinois et une dizaine de français ont travaillé ensemble pour concevoir les plats Franco-chinois. Monsieur le Maire du Mans Jean-claude Boulard et la conseillère du Conseil Général de la Sarthe, Madame Jacqueline Pedoyal étaient présents à cette soirée. Faire connaitre la ville du Mans et la Sarthe aux chinois présents sur le territoire sarthois et tisser les amitiés entre les chinois et les français sont des buts de cette soirée tout en espérant développer plus de contact dans les domaines économiques et culturels.